PRIMAVERA - Lazio - Inter, con le unghie e con i denti: l'anteprima del match

Dimenticare in fretta la sconfitta col Torino e provare a ripetere l'ottima prestazione del derby contro la Roma. La Lazio Primavera è pronta a tornare in campo al Mirko Fersini, dove ospiterà l'Inter di Armando Madonna. Un impegno ostico, al quale però i biancocelesti non possono sottrarsi. Menichini ha chiesto concentrazione e determinazione, l'ultima prestazione non è piaciuta al tecnico ex Salernitana che si aspetta una riscossa dei suoi ragazzi, ora con un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. La classifica è corta, scalare posizioni è importante, l'Inter rappresenta uno scoglio grande, ma il campionato ha dimostrato che tutto può succedere e che nessuna partita è scontata. L'appuntamento è per le ore 11 a Formello.



LAZIO - Menichini ha recuperato Moro, uscito dopo soli 15 minuti sia contro la Roma che con il Torino. Lo spagnolo si è allenato col gruppo e ha rassicurato sulle sue condizioni. Tornano anche Alia, Ndrecka e Franco, fermati da alcuni piccoli infortuni lo scorso turno. Non ci sarà invece Kalaj, complice il turno di stop inflittogli dal giudice sportivo.



INTER - Una squadra duttile, con tanti giocatori di talento a disposizione. L'Inter ha cambiato spesso in questa stagione modulo e interpreti, dimostrando di rimanere sempre una corazzata del nostro campionato. I nerazzurri non sono più però il muro invalicabile delle scorse stagioni. Nonostante una sfida da recuperare con la Sampdoria, non sono riusciti a tenere il passo dell'Atalanta in questo inizio di stagione. Al momento si trova in quarta posizione, alle spalle dei bergamaschi e di Cagliari e Genoa. Il 4 dicembre hanno giocato il primo recupero in programma asfaltando il Bologna per 4-0. Sugli scudi l'attaccante Mulattieri, autore di una tripletta. Diversi potrebbero essere i cambi di formazione per far rifiatare chi ha speso di più.



11a giornata Campionato Primavera 1

7 dicembre 2019, ore 11.00, Campo Sportivo Mirko Fersini di Formello

Lazio - Inter

Probabili formazioni



LAZIO (4-3-3) – Alia; De Angelis, Franco, Armini, Ndrecka; Anderson, Bertini, Falbo; Czyz, Zilli, Moro. A disp. Furlanetto, Marocco, Petricca, Cipriano, Bianchi, Shoti, Cerbara, Cesaroni, Shehu, Russo, Nimmeermer, Tare. All. Leonardo Menichini.



INTER (3-5-2) - Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Schiró, Squizzato, Colombini; Mulattieri, Fonseca. A disp. Tononi, Cortinovis, Moretti, Vaghi, Attys, Burgio, Boscolo Chio, Gianelli, Sami, Vezzoni, Oristanio, Vergani. All. Armando Madonna.

Arbitro: Federico Longo (sezione di Paola)

Assistenti: Gabriele Nuzzi e Dario Garzelli