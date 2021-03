PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Applausi al gruppo. Siamo consapevoli, classifica da migliorare"

Al termine della sfida vinta dalla Lazio al Fersini contro il Torino con un netto 3-0, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il tecnico biancoceleste Leonardo Menichini: "Chiaro che il tempo a disposizione per prepararla era poco, però la squadra sa quello che deve fare. Qualcuno ci ha messo un po' ad entrare in partita, c'era stanchezza per la sfida di Coppa Italia, però poi tutti hanno fatto una grande partita. Abbiamo continuato a lavorare con umiltà in questo periodo, fortificando lo spirito del gruppo. Abbiamo recuperato giocatori importanti e con tutti gli effettivi, con la panchina lunga a disposizione, possiamo far bene. Ho visto una squadra con voglia".

RAUL MORO - "Raul Moro è un giocatore bravo, che in questa categoria fa la differenza. Abbiamo pagato il suo infortunio molto lungo in queste settimane. Oggi aveva qualche piccolo problema, però durante la gara ci ha sempre detto di voler andare avanti".

CASTIGLIANI - "Castigliani sta crescendo così come altri ragazzi. Devono migliorarsi nello scarico della palla e nella gestione di alcune situazioni. Dobbiamo però fare un plauso a tutta alla squadra aldilà dei singoli. Un elogio a tutti, ma ancora non abbiamo fatto niente. Il campionato è ancora lungo, ci rendiamo conto della situazione in cui siamo ora".