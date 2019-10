PRIMAVERA - Lazio, niente Nazionale U19 per Armini: i motivi

Niente Nazionale U19 per Nicoló Armini. Il capitano della Lazio Primavera, era stato convocato da Alberto Bollini per la doppia amichevole contro il Portogallo in programma l'11 e il 14 ottobre. Il difensore biancoceleste però, ha dovuto dire "no" alla chiamata del suo ct, a causa di un piccolo problema fisico. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per lui. Armini ha riportato un leggero affaticamento all'adduttore che dovrebbe tenerlo fermo per pochi giorni. Rimarrà a Roma a livello precauzionale ma si farà trovare pronto al rientro dalla sosta.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

BOLOGNA - LAZIO, LE PAGELLE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE