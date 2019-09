PRIMAVERA - Lazio, Raul Moro convocato con la Spagna Under 18

È appena arrivato dalla Spagna, ma Raul Moro invertirà subito la rotta e farà ritorno in patria. Nessun problema con la Lazio, anzi, il giovane esterno iberico è stato convocato dalla sua nazionale Under 18, lo riporta sefutbol.com. Per il sedicenne si tratta di una promozione. Fino a questo momento, infatti, Moro aveva giocato solamente con la selezione Under 17 collezionando 6 presenze e 2 gol. La Spagna U18 volerà verso Doha per affrontare un doppio impegno contro il Qatar dei pari età: la prima sfida si terrà sabato 14 settembre, la seconda lunedì 16, ed entrambe si giocheranno allo stadio Aspire della capitale qatariota. Per affrontare la spedizione con la propria nazionale, però, Raul Moro salterà l'esordio in campionato della Primavera biancoceleste previsto per domenica 15 a Sassuolo. Probabilmente non sarebbe potuto comunque scendere in campo, la Lazio è ancora in attesa del suo transfer dalla Fifa. Da mercoledì 18 l'esterno tornerà a disposizione di Menichini sicuramente arricchito dal passo in avanti compiuto con la sua Spagna.

