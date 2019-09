Lazio, tuffo nel passato per Minala: potrebbe aggregarsi alla Primavera

E alla fine Joseph Minala sembra destinato a tornare lì, dove tutto è cominciato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista camerunese si sta allenando con la Primavera della Lazio già da un paio di giorni, e potrebbe essere aggiunto alla rosa di Menichini come ultimo fuori quota. Da regolamento ne sono permessi cinque, di cui solamente uno nato prima del 1° gennaio 2000. E i biancocelesti hanno registrato solo quattro 2000 (Alia, Kalaj, Bianchi e Falbo), quindi tutto torna. La parabola del centrocampista ha assunto dei contorni inaspettati. Minala per la Serie B è un giocatore di livello, al netto dell'ultima pessima stagione (per tutta la Salernitana, in realtà) l'aveva dimostrato ampiamente gli anni precedenti. Strano che nessuna pretendente si sia fatta avanti per lui. Almeno fino a gennaio, dunque, Joseph darà una mano alla Lazio dei piccoli ritrovando proprio Menichini, allenatore del camerunese in granata fino allo scorso giugno. Il suo è un “acquisto” importante per la Primavera, che per il momento deve ancora fare a meno degli ultimi arrivati Shehu e Raul Moro. La società sta aspettando per entrambi il transfer dalla Fifa: le probabilità di vederli alla prima partita dell'anno (la trasferta contro il Sassuolo di domenica 15 settembre) non sono altissime, i tempi stringono.

