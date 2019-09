Calciomercato Lazio, dalla Turchia: “Piace Muriqi del Fenerbahce”

Per oltre un mese, quest'estate, il calciomercato della Lazio si è legato a quello del Fenerbahce. I turchi cercavano un terzino sinistro e avevano puntato Durmisi, rimasto a Roma per un mancato accordo su modalità e cifre di pagamento. A gennaio biancocelesti e canarini potrebbero sedersi nuovamente al tavolo delle trattative, ma non per l'esterno danese. Da quanto riporta il portale turco aksam.com.tr, la Lazio sarebbe tra i club interessati a Vedat Muriqi, già accostato alla squadra di Inzaghi prima dell'inizio dell'ultimo mercato. L'attaccante kosovaro (autore del gol del momentaneo pareggio tra Kosovo e Repubblica Ceca, match poi vinto dai padroni di casa grazie all'assist di Berisha) incarna il perfetto identikit di quella torre tanto ricercata in estate. Alto 1,94 m, Muriqi è una punta fisica e abile nel gioco di sponda, in patria lo paragonano a Ibrahimovic. Nell'attuale Super Lig ha segnato 2 gol in 3 partite, attirando l'attenzione anche di Tottenham, Napoli e Fiorentina. Secondo i media turchi, gli emissari dei quattro club - compresi, quindi, quelli della Lazio - erano sugli spalti a Pristina per osservarlo più da vicino nella partita contro i cechi. Dal canto suo, però, il Fenerbahce non ha intenzione di privarsene fino alla prossima estate. A meno di offerte irrinunciabili. Muriqi è stato acquistato dal Rizespor per 3,5 milioni lo scorso luglio, e nel corso di pochissime partite la sua valutazione potrebbe già essersi raddoppiata. La Lazio rimane vigile, in caso di necessità tra gli obiettivi per l'attacco va registrato anche il nome del kosovaro.

LAZIO, I CONSIGLI DI FASCETTI

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE