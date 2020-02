PRIMAVERA - Lazio - Sampdoria, in cerca del tris: l'anteprima del match

Dopo le due vittorie di fila in trasferta contro Pescara ed Empoli, la Lazio va in cerca di conferme anche al Fersini. Domani nel posticipo della 19esima giornata del campionato Primavera 1, nella Capitale arriverà la Sampdoria, che all'andata riuscì a imporsi per 2-1, mettendo a referto la prima sconfitta della Lazio in campionato. I risultati delle altre non sono stati positivi per i biancocelesti, ottenere punti sarebbe di vitale importanza per scacciare lontano la zona salvezza.



LAZIO - Menichini dovrà fare a meno di Armini squalificato e di Bianchi alle prese con l'influenza. Nell'ultima sfida si è infortunato anche Shoti. Verrà convocato invece il nuovo acquisto Dean Lico, che potrebbe anche partire dal primo minuto sulla trequarti. Davanti ancora una possibile conferma per Nimmermeer, con Distefano pronto a subentrare a gara in corso. Novella dovrebbe sostituire invece Armini sulla destra.



SAMPDORIA - I blucerchiati non perdono da ben sette partite (4 vittorie e 3 pareggi), risultati che gli hanno permesso di tirarsi fuori dalla zona retrocessione almeno momentaneamente. Da tenere d'occhio Baldè, fratello dell'ex Lazio Keita. In panchina andrà invece l'ex di giornata, Federico Scaffidi, lo scorso anno fra i protagonisti della promozione dei biancocelesti.



19esima giornata campionato Primavera 1

Lunedì 17 febbraio 2020, ore 13.00, Campo Mirko Fersini

Lazio - Sampdoria

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2): Alia; Novella, Cipriano, Kalaj, Falbo; Bertini, Lico, Marino; Czyz; Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Ndrecka, Russo, Shehu, Zilli, DiStefano, Ricci. All.: Menichini.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Raspa; Angileri, Veips, Rocha, Canovi; Francofonte, Siatounis, Askildsen; D'Amico; Prelec, Baldé. A disp.: Avogadri, Boschini, Ercolano, Giordano, Obert, Vaghi, Brentan, Sabattini, Gerbi, Scaffidi, Stoppa, Mpie. All.: Cottafava.



ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno.