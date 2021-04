PRIMAVERA - Lazio - Sampdoria, nel ricordo di Daniel: l'anteprima del match

Nel ricordo di Daniel. La Lazio Primavera, scossa profondamente e con il lutto al braccio per la scomparsa del giovane Guerini, tornerà in campo sabato alle ore 15.00 contro la Sampdoria. Una sfida sulla carta difficile, con i biancocelesti in piena lotta per non retrocedere che ospitano la sorpresa del campionato, seconda in classifica e in lotta per il titolo. Menichini confermerà in gran parte la formazione vittoriosa contro il Torino, anche se il rientro di Czyz costringerà Andrea Marino alla panchina. Il pensiero unico rivolto verso il cielo, la Lazio tenterà l'impresa per ricordare al meglio Daniel.

Lazio - Sampdoria

17° turno del campionato Primavera 1 TIM.

Sabato 3 aprile 2021, ore 15.00, Mirko Fersini" del Centro Sportivo di Formello

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Nasri, Bertini, Czyz; Shehu; Castigliani, Moro. A disp.: Pereira, Peruzzi, Pino, Pica, Novella, T. Marino, Migliorati, Campagna, A. Marino, Tare, Marinacci. All.: Leonardo Menichini.

SAMPDORIA (3-5-2) - Zovko; Siatounis, Angileri, Obert; Ercolano, Brentan, Trimboli, Yepes, Giordano; Prelec, Di Stefano. A disp.: Saio, Aquino, Napoli, Paoletti, Sepe, Canovi, Francofonte, Somma, Pedicillo, Gaggero, Marrale, Montevago. All. Felice Tufano.

Arbitro: Maria Marotta della sezione di Sapri

Assistenti: Michele Somma e Francesco D'Apice.