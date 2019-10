PRIMAVERA - Sampdoria - Lazio, l'ora delle conferme: l'anteprima del match

Torna il campionato Primavera 1, con la Lazio che nell'anticipo di venerdì alle ore 14.30, sfiderà la Sampdoria al campo Garrone di Bogliasco. I biancocelesti sono ancora imbattuti in questa stagione, con 3 vittorie e un pareggio fra campionato e Coppa Italia. Dopo lo 0-0 con l'Empoli al Fersini, i ragazzi di Menichini stazionano in terza posizione a quota 7 punti. Oggi una nuova occasione per confermarsi la sorpresa di questo inizio di stagione.



SAMPDORIA - I blucerchiati sono allenati dall'ex calciatore Cottafava, la scorsa settimana sono usciti sconfitti dal campo del Pescara con un netto 3-0 e sono in cerca di riscatto. In campionato hanno raccolto due sconfitte, e una sola vittoria, arrivata di misura con il Chievo Verona. Nella prima giornata la Sampdoria era riuscita a dare filo da torcere all'Atalanta (vittoriosa per 3-2). Un 4-3-3 classico il modulo di riferimento, in rosa tra le file dei liguri figura l'ex attaccante della Lazio Federico Scaffidi, trasferitosi proprio quest'estate, dopo aver messo a segno 9 reti nello scorso campionato di Primavera 2. Assente il capitano Veips, espulso nell'ultima gara.

LAZIO - Solito 3-5-2 invece per la Lazio di Menichini. Anche l'undici iniziale delle precedenti sfide dovrebbe essere confermato. Cesaroni non è al meglio e potrebbe non rientrare fra i convocati. Fuori anche Bertini, Francucci, Pica, Peruzzi e Tare. Recuperato invece Franco, uscito acciaccato dalla sfida con l'Empoli. Nulla di grave per l'ex difensore dell'Under 17 che tornerà a disposizione.



Sampdoria - Lazio

4a giornata del campionato Primavera 1

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 14.30, Campo Garrone di Bogliasco

Probabili Formazioni



SAMPDORIA (4-3-3): Avogadri; Rocha, Pastor, Maggioni, Giordano; Ercolano, Pompetti, Brentan; Yavi Mpie, Prelec, Bahlouli. A disp.: Raspa, Boschini, Damo, Pittaluga, Canovi, Obert, Sabattini, Casanova, Dos Santos Amado, Saio, Scaffidi. All.: Cottafava



LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Franco, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Russo, Shoti, Zilli, Petricca. All.: Leonardo Menichini.



