PRIMAVERA - Lazio, che stangata per Cerbara: fermato per tre turni

Brutta notizia per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Nella giornata di ieri infatti, il giudice sportivo si è espresso in merito alle sanzioni da comminare dopo il primo turno eliminatorio della Coppa Italia. Durante la sfida col Trapani, vinta dai biancocelesti per 2-0, Alessandro Cerbara si è visto sventolare davanti un rosso diretto. Un cartellino che costerà caro all'attaccante biancoceleste. Per lui tre turni di stop. Il suo rientro, nel caso in cui il percorso della Lazio dovesse continuare, sarebbe ai quarti di finale.

