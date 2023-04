Settore giovanile - Lazio: il programma del weekend

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sosta per le feste pasquali i campionati giovanili sono pronti a ripartire con tantissimi biancocelesti pronti a scendere in campo.

Come riportato dalla società sul sito ufficiale infatti ad "aprire il fine settimana saranno i ragazzi di mister Terlizzi. L’Under 17 biancoceleste, ormai matematicamente ai quarti di finale, sabato alle ore 15 attende il Benevento, sfida valida per la penultima giornata della stagione regolamentare. Alle ore 16:45 è la volta dell’Under 14 di mister Colombo impegnata sul campo dell’Academy Ladispoli. A cinque giornate dalla conclusione, le aquile classe 2009 vogliono difendere la vetta del campionato Regionali Elite.

Doppio impegno in trasferta per Under 15 e 16. Domenica mattina alle ore 10:30, in quel di Reggio Calabria sono protagonisti le aquile classe 2007 di Marco Alboni. Gli ultimi 90 minuti della Regular Season emetteranno la sentenza definitiva per l’Under 16, i biancocelesti potrebbero conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale o dovranno passare dai play off. Situazione differente per l’Under 15 di mister Gonini, al di là del risultato che verrà conquistato con la Reggina, i ragazzi classe 2008 hanno già staccato il pass diretto per gli ottavi di finale scudetto.

Sfida casalinga al ‘Green Club’ per l’Under 18 di mister D’Urso. Domenica alle ore 16, le aquile classe 2005 attendono il Cesena nella Capitale. Rimangono otto giornate alla conclusione della Regular Season, attualmente i biancocelesti terzi, devono cercare di agguantare il secondo posto che gli permetterebbe di conquistare le Final Four scudetto. Sbagliare non è più concesso.

Ancora in sosta i ragazzi di mister Assumma, le aquile classe 2009 attendono fine mese per iniziare la Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Serie A-B

LAZIO-CESENA

Domenica 16 Aprile, ore 16, Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 17 Serie A-B

LAZIO-BENEVENTO

Sabato 15 Marzo, ore 15, Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 16 Serie A-B

REGGINA-LAZIO

Domenica 16 Aprile, ore 10:30, Centro Sportivo ‘Sant’Agata 2’ –Reggio Calabria

Under 15 Serie A-B

REGGINA-LAZIO

Domenica 16 Aprile, ore 12, Centro Sportivo ‘Sant’Agata 2’ – Reggio Calabria

Under 14 PRO

SOSTA

Under 14 Regionali Elite

ACADEMY LADISPOLI-LAZIO

Sabato 15 Aprile, ore 16:45, Campo ‘Angelo Sale’- Ladispoli (RM)".