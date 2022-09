SETTORE GIOVANILE | Lazio U17, Terlizzi: "Complimenti ai ragazzi, ora recuperiamo energie"

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Grande inizio della Lazio U17. La formazione allenata da Christian Terlizzi, dopo la vittoria con il Palermo nella seconda giornata di campionato, è a punteggio pieno. L'allenatore, ai canali ufficiali del club, ha commentato la prestazione dei suoi: “Faccio i complimenti ai ragazzi, non solo per la prestazione, ma anche per questo mese e mezzo insieme. Si sono applicati molto, hanno cambiato il modo di interpretare il gioco e si sono calati in un qualcosa di completamente diverso rispetto al passato. Devo fargli solamente i complimenti perché in un breve intervallo di tempo abbiamo disputato vari tornei e partite senza poter recuperare molte energie. Oggi fisicamente non erano al massimo, ma nonostante ciò hanno disputato un’ottima gara. Siamo rimasti in partita sull’uno a uno creando poi nuove occasioni da gol. Siamo un po’ in emergenza, ma qualcuno si è saputo adattare benissimo. Ora sfruttiamo la sosta per recuperare energie e magari anche infortunato per poi ripartire più forti di prima”.

VOLPE - Oltre al tecnico ha parlato anche il difensore Volpe: "Abbiamo vinto una partita molto tirata. Loro sono molto bravi a livello fisico, ma noi siamo riusciti a conquistare i tre punti grazie al lavoro settimanale e ad una prestazione di cuore”.