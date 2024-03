SETTORE GIOVANILE | Lazio, un giovane convocato in Nazionale

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Periodo positivo per Kledi Marinaj che sta disputando un’ottima stagione con l’Under 18 biancoceleste. Il centrocampista classe 2006, reinventato attaccante in questo campionato, è il capocannoniere della squadra di mister Punzi con 7 reti realizzate fino ad oggi. In tal senso, le sue prestazioni non sono passate inosservate, per questo è stato chiamato a rappresentare l’Albania.

Il CT Bledi Shkёmbi chiama all’appello il giocatore della Lazio dal 18 al 23 Marzo. I 22 convocati della Nazionale Albanese Under 19 affronteranno in una doppia sfida amichevole i pari età del Malta. Proseguono le soddisfazioni al quartier generale biancoceleste. E’ in continua crescita il numero dei ‘lazionali’.