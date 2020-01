UFFICIALE - Lazio, arriva Andrea Marino dalla Salernitana

Se ne era parlato come possibile rinforzo per la Lazio Primavera, è arrivata l'ufficialità: la Lazio acquista a titolo definitivo il centrocampista 2001 Andrea Marino dalla Salernitana, che ha passato i primi sei mesi di questa stagione in prestito al Rieti. Di seguito il comunicato ufficiale comparso sul sito del club biancoceleste.

"La S.S. Lazio informa di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Marino proveniente dalla U.S. Salernitana".

