UFFICIALE | Lazio, Massil Adjaoud è un nuovo giocatore biancoceleste

Massil Adjaoudi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista classe 2003 arriva da svincolato e si aggregherà alla Primavera allenata da Calori. La società ha consegnato il contratto in Lega che legherà il franco-algerino ai capitolini. Nell'ultima stagione il ragazzo ha giocato nel Lens e ha dimostrato grandi cose, così come in nazionale nell'Arab Cup U20. Nei giorni scorsi gli agenti si erano recati a Formello per incontrare il ds biancoceleste e chiudere la trattativa.