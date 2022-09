Under 18, Lazio - Roma 3-0: il derby è biancoceleste!

Giornata di derby per gli aquilotti dell'Under 18 guidati da D'Urso. Al Centro Sportivo Green Club - Prato Lauro di Roma i biancocelesti sfidano la Roma di Tanrıvermiş. A dirigere la gara Simone Gavini di Aprilia assistito da Pietro Serra di Tivoli e Marco De Simone di Roma 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

SS LAZIO (4-3-3) : Polidori; Cannatelli, Petrucci, Petta, Casonato; Oliva, Nazzaro (C), Di Tommaso; Di Nunzio, Della Salandra, Fernandes.

A disp.: Ierardi (GK), Giranelli, Cannavaro, Di Venanzio, Sardo, Di Porto, Reddavide, Bigotti.

All.: D'Urso.

AS ROMA (4-3-3) : Razumejevs; Cavacchioli, Touadi (C), Karagiorgis, Ienco; Ciuferri, Cichella, Mannini; João Costa, Misitano, Nardozi.

A disp.: Mengucci (GK), Boldrini, Boauh, Romano, Totti, Polletta, De Angelis, Tarantino, Almaviva.

All.: Tanrıvermiş.

SECONDO TEMPO - Seconda frazione di gioco al Centro Sportivo Green Club. Si riparte dall'1-0 della Lazio nel primo tempo. Pronti via è ancora la squadra di D'Urso a essere pericolosa. Questa volta è Mannini che va vicino alla rete negata però dall'intervento di Petta. Ancora al 60' Lazio vicina alla rete del 2-0, ancora con Di Nunzio. Il destro al volo del biancoceleste viene deviato in corner. Al 68' arriva il raddoppio della Lazio! Questa volta Saná non sbaglia dal dischetto e spiazza il portiere giallorosso Razumejevs. A un minuto dalla fine la Lazio cala il tris! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Oliva Nazzaro spedisce in rete di testa. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio! La Lazio vince il derby imponendosi per 3-0!.

PRIMO TEMPO - Primo tempo appannaggio dei padroni di casa. La Lazio passa in vantaggio grazie alla rete di Di Nunzio. La squadra allenata da D'Urso ha anche avuto l'occasione di siglare il doppio vantaggio ma ha fallito un calcio di rigore. Dal dischetto Saná colpisce in pieno il palo. Il risultato rimane quindi sull'1-0. I primi 45 minuti terminano senza ulteriori squilli da un lato e dall'altro. La Roma soprattutto sembra per ora non riuscire a essere efficace nella manovra offensiva.

QUI PER IL VIDEO