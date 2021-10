Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi ha parlato con l'allenatore del Fenerbahce"

Dentro o fuori. Questa è la musica che suona dalle parti di Formello. Non esistono vie di mezzo, servono certezze e la Lazio questo chiede. Muriqi è in orbita mercato già da questa estate. Dopo il trasferimento dal Fenerbahçe al club capitolino, l'attaccante kosovaro non è riuscito a trovare il giusto spazio in Serie A. Un solo gol in 33 partite in campionato e uno in Coppa Italia. Proprio per questo motivo, questa estate Muriqi è stato molto vicino all'addio con il mero desiderio di tornare in gialloblù. Il patron biancoceleste però non ha approvato la partenza del kosovaro non ottenendo la giusta offerta per rigirarlo in Turchia.

ARIA DI CAMBIAMENTI - Adesso però qualcosa potrebbe cambiare. Secondo il quotidiano Calendar, Vedat avrebbe comunicato a Vitor Pereira di voler lasciare il club biancoceleste. Proprio per questo il tecnico avrebbe inviato un messaggio alla dirigenza del Fenerbahçe. In questo senso dalle parti di Formello questa volta sembrerebbe essere cambiata l'aria, con i biancocelesti indirizzati verso il trasferimento dell'attaccante. Il contratto tra Lazio e Muriqi scade nel 2025, il Fenerbahçe per affondare il colpo dovrebbe mettere sul piatto la formula del prestito con diritto di riscatto. Muriqi scalpita ma è tutto nelle mani del club gialloblù.

Pubblicato il 10/10 alle ore 22:30

