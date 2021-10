Lazio, Immobile come IronMan: a Disneyland uno scatto tra "supereroi" - FOTO

Uno scatto tra "supereroi" a Disneyland Paris. Come anticipato, Ciro Immobile ha approfittato dei giorni di riposo concessi alla squadra da mister Sarri per volare a Parigi insieme a famiglia ed amici. E dopo il selfie in compagnia di Topolino, il bomber della Lazio ha deciso di cambiare compagno per la nuova foto da condividere sui social. Questa volta dietro all'attaccante c'è IronMan. Poi nella didasclia del post Instagram ha aggiunto: "Supereroi".

