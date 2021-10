Lazio, Lucas Leiva riabbraccia un caro amico: è un calciatore del Manchester City - FOTO

Colleghi, connazionali, ma soprattutto grandi amici. In questo periodo di sosta causa nazionali, Lucas Leiva ha avuto la possibilità di riabbracciare una persona a lui cara. A far visita al calciatore della Lazio è stato Fernandinho. Il capitano del Manchester City è arrivato nella capitale e non ha perso l'occasione per andare a trovare il numero 6 biancoceleste. Lucas ha pubblicato tra le storie Instagram uno scatto in compagnia del centrocampista di Guardiola aggiungendo: "Per la serie: 'amici che diventano famiglia'. Sempre bello stare con te fratello. Amiamo la tua famiglia". Non solo i papà. C'è un bellissimo rapporto anche tra il figlio di Fernandinho e di Leiva. Anche loro hanno posato insieme.