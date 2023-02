Cluj - Lazio, Gila: "Mi sento bene, sento la fiducia del mister. E ora..."

Si conclude in parità la sfida al Costantin Radulescu tra Cluj e Lazio, ma sono i biancocelesti a passare il turno grazie alla vittoria conquistata all’Olimpico nella gara d’andata. Ai microfoni di Lazio Style Channel, per commentare la prestazione, è intervenuto Mario Gila: “Il campo non era in condizioni che ci piacciono però sapevamo quello che dovevamo fare. Ci siamo riusciti a qualificarci che è la cosa più importante"

CONDIZIONE - “Mi sento bene e contento per aiutare la squadra. So che l’allenatore ha fiducia in me, devo approfittare dei minuti che mi dà. Aiutare la squadra è la cosa più importante e mi fa stare bene, sono contento della qualificazione”

CAMPIONATO - “Traguardo Champions? Si sappiamo che è uno degli obiettivi della squadra, noi andiamo partita dopo partita. Adesso finisce questa e pensiamo subito a quella contro la Sampdoria, dobbiamo vincere e portare i tre punti a casa”

ASSENZE - “Sapevamo che il terreno era fastidioso e difficile in cui non siamo abituati a giocare, siamo riusciti a fare la partita. Abbiamo pareggiato contro una squadra che andava, era importante la qualificazione e sono contento che siamo riusciti a ottenerla”

Pubblicato il 23-02