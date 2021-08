FORMELLO - Lazio, Akpa insidia il Mago. Felipe Anderson non si allena, Pedro spera

FORMELLO - “Dovrebbe essere disponibile”: il condizionale rimane sulla presenza di Felipe Anderson a Empoli, stando alla conferenza di Sarri. Il brasiliano non ha svolto la rifinitura, anche ieri aveva saltato l’allenamento. Non c’entrano i problemi fisici, l’ex West Ham sta risolvendo alcune pratiche burocratiche per il trasferimento in Italia. Prevale l’ottimismo nonostante l’assenza di oggi. Se risolverà le pratiche in tempo giocherà titolare nel tridente formato da Immobile e completato da uno tra Moro e Pedro. Il neoarrivato è stato schierato a destra durante le prove, Sarri deve capire quanti minuti possa avere nelle gambe e se farlo partire dall’inizio. Più facile un ingresso in corsa. Traffico offensivo per la panchina: c’è l’altro baby Romero e ancora Correa (comunque in gruppo nonostante la voglia di cessione), più gli due centravanti Caicedo e Muriqi.

BALLOTTAGGI. Quello in attacco non è l’unico dubbio di Sarri. A centrocampo sicuri del posto Milinkovic e Leiva, la terza maglia se la giocano Luis Alberto e Akpa Akpro: lo spagnolo si è allenato regolarmente nell’ultima settimana, mantiene un leggero vantaggio sul compagno. Cataldi tornerà in gruppo la prossima settimana. In difesa ballottaggio aperto a destra tra Marusic e Lazzari, a sinistra fisso Hysaj, al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi. Vavro non è stato inserito nella lista per il campionato, non andrà nemmeno in panchina. Tra i pali Reina favorito su Strakosha.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro. A disp.: Strakosha, Lazzari, Patric, Radu, Fares, Akpa Akpro, Escalante, Pedro, Romero, Caicedo, Correa, Muriqi. All.: Sarri.

Pubblicato il 20/08 alle 13.40