FORMELLO - Lazio, allenamento per pochi. Differenziato col pallone per Acerbi

Un allenamento al giorno fino alla sfida di domenica sera contro il Sassuolo, l'ultima della stagione della Lazio che chiuderà il cerchio del campionato 2020/2021. Sotto gli occhi attenti della sindaca di Roma Virginia Raggi, accompagnata da marito e figlio, oltre che dal presidente Lotito, i biancocelesti si sono allenati a Formello. Una seduta per pochi, considerate le tante assenze.

In tanti si allenano in palestra: Musacchio, Luiz Felipe, Radu (affaticamento), Milinkovic, Luis Alberto, Correa (polpaccio), Caicedo (fasciste plantare) e Immobile. Acerbi lavora invece in modo differenziato con scarpini e pallone. Gli accertamenti in Paideia hanno dato il via libera al difensore, che potrebbe giocare, ma probabilmente non verrà rischiato in vista dell'Europeo. In settimana verranno valutate e monitorate le condizioni di tutti, nessuno verrà rischiato. Non saranno sicuramente della gara Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira, tutti e tre fermati per un turno dal giudice sportivo. Domani allenamento nella mattinata.

Pubblicato 20/05/21