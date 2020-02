FORMELLO - Lazio, Bastos in gruppo. Lulic ancora fermo

FORMELLO - Primo allenamento con vista sull’Inter, alle 15.30 inizia la preparazione alla partita di domenica. Subito una notizia positiva: Bastos è già tornato in gruppo dopo il forfait di Parma. Si era fermato alla vigilia per un trauma al piede. Ieri ha lavorato a parte, oggi era coi compagni per il riscaldamento, il possesso palla e il lavoro atletico. Il dubbio semmai riguarda Lulic, fermo dal recupero di campionato con il Verona per un infortunio alla caviglia. La settimana scorso il capitano si è sottoposto ad accertamenti strumentali, verrà valutato di giorno in giorno. Non ha ancora risolto il problema. Spazio a Jony sulla sinistra in caso di nuovo stop. I rientri, nel frattempo, hanno il nome di Radu e Milinkovic, out al Tardini per squalifica. Le prove tattiche scatteranno nelle prossime sedute: per domani è stata fissata una doppia con pranzo di squadra nel centro sportivo. Oltre al bosniaco, non si sono visti sul campo Parolo e Lukaku. Tutti gli altri sono a disposizione. Occhio a Patric, uscito anzitempo dal campo per uno scontro di gioco durante le esercitazioni tecniche. Le sue condizioni non preoccupano, la speranza è di rivederlo aggregato già domani.

Pubblicato ieri alle 17