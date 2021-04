FORMELLO - Lazio, la ripresa: Luis Alberto e Leiva da monitorare

FORMELLO - Ripresa a Formello prevista per domani alle 11.30. Niente giorno di riposo, il prossimo impegno è tra soli quattro giorni, lunedì all'Olimpico con il Milan. Da monitorare ci sono i calciatori che si sono presentati acciaccati a Napoli. Leiva e Luis Alberto hanno stretto i denti per rispondere presente: il brasiliano per una botta al polpaccio destro rimediata in allenamento, lo spagnolo per la solita caviglia dolorante. Entrambi sono stati sostituiti nel secondo tempo, non erano proprio in condizione. Immobile è l'altro da tenere sotto controllo: all'intervallo sembrava potesse rimanere negli spogliatoi per un problema al polpaccio, invece è rientrato realizzando il gol del momentaneo 4-2. Ai box c'è Escalante, fermo dalla vigilia della sfida con il Benevento (muscolare). Domani mattina andrà in scena la seduta di scarico, le prove tattiche scatteranno nel weekend, forse direttamente nella rifinitura di domenica.

Pubblicato alle 00:45 del 23/04