FORMELLO - Lazio, la ripresa: ranghi ridotti, Basic si candida per l'Inter

FORMELLO - Ripresa a ranghi ridotti per la Lazio. In palestra la maggior parte dei titolari anti-Empoli, in campo per un lavoro differenziato si vedono soltanto Luiz Felipe, Marusic e Cataldi. La seduta tecnica riguarda i calciatori rimasti a riposo ieri o entrati per uno spezzone di gara. Prove tattiche in programma domani, un giorno soltanto a disposizione, andrà già in scena la rifinitura con vista sull’Inter. Gara in programma domenica a San Siro (ore 20.45). Non ci sarà sicuramente Acerbi, di nuovo alle prese con un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Fatale un allungo nel primo tempo, aveva accelerato il recupero per rispondere presente e non saltare nemmeno un match a cavallo della sosta.

CONTROLLI. Sembra scontato lo stiramento per il difensore. Effettuerà nel weekend gli accertamenti strumentali, si capirà l’entità dell’infortunio: con un primo grado sarebbe fuori intorno ai 20 giorni. La speranza è che non si tratti di uno stop più serio. Con Luiz Felipe, al centro della difesa, uno tra Patric e Radu, a meno di uno spostamento di Hysaj in mezzo (al momento non sembra contemplata come soluzione). A centrocampo ballottaggio tra Basic e Luis Alberto, il croato potrebbe tornare dall’inizio al posto del Mago. In attacco due maglie per tre giocatori, sono Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Contro l’Empoli quello più in difficoltà è sembrato lo spagnolo, è comunque complicato rinunciarci visto come aveva chiuso il 2021.

Pubblicato il 7/1/2022 alle 13.15