FORMELLO - Lazio, Patric continua a gestirsi. Tre calciatori restano in bilico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Seconda giornata di allenamenti per la Lazio senza nazionali. In otto hanno lasciato il centro sportivo per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni: tra amichevoli e impegni di Nations League, Sarri si ritrova con una rosa ridotta all'osso per poter preparare la ripresa del campionato. Sono giorni in cui i giocatori gestiranno le energie, senza sforzi e senza rischiare nulla. A cominciare da Patric, uscito contro la Cremonese per un un piccolo affaticamento muscolare. Non dovrebbe essere in dubbio il suo impiego contro lo Spezia nel lunch match di domenica 2 ottobre: a breve dovrebbe rivedersi in gruppo. Sulla via del recupero anche Zaccagni, Pedro e Basic. Non sono al meglio, continuano a lavorare solo parzialmente con il resto dei compagni. Bisognerà aspettare ancora un po' invece per Lazzari, alle prese con una lesione di primo grado al flessore destro. Il rientro non è scontato ma filtra ottimismo.

Pubblicato il 22/09