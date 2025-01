FORMELLO - Lazio, prima seduta del 2025: discorso e gestione di Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il breve discorso di Baroni al gruppo, poi il primo allenamento del 2025. La vera preparazione al derby scatterà domani, nel pomeriggio è rimasto a riposo Rovella e non si sono ancora riaggregati Patric e Lazzari, i due non convocati contro l'Atalanta che sperano nel rientro. Il centrale era stato bloccato da un'influenza intestinale, il terzino da un fastidio muscolare (evitata comunque la lesione). Tra domani e venerdì potrebbero riunirsi ai compagni, entrambe le sedute sono fissate alle ore 11, mentre la rifinitura è programmata per sabato alle 16.

Oggi lavoro atletico e partitella tattica con i calciatori al momento a disposizione, quindi con tante limitazioni dettate dai forfait. Vecino è il lungodegente (arrivederci a marzo), serve quasi un "miracolo" per il recupero di Pedro e Noslin: si sono fermati tutti e due a Lecce, lo spagnolo per una lesione muscolare, l'olandese per un trauma-contusivo alla caviglia.

Al massimo andranno in panchina, si capirà alla vigilia, ma le speranze sono ridottissime. Gila e Isaksen erano in diffida con l'Atalanta, hanno evitato il giallo e risponderanno presente. Il danese stavolta dovrebbe vincere il ballottaggio a destra con Tchaouna. Dele-Bashiru è in vantaggio su Dia, la sua conferma spingerà Baroni a puntare di nuovo sul 4-3-3 come modulo di riferimento contro la Roma.

