FORMELLO - Lazio, Radu al centro. Basic in pole, Zaccagni spera

FORMELLO - Rifinitura senza Acerbi e con Radu provato al centro della difesa. Probabile che la spunti il romeno, favorito su Patric per affiancare Luiz Felipe. Sarri riflette sulla linea arretrata, dovrebbe chiuderla sulle fasce con i soliti terzini, Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Lazzari rincorre da oltre un mese. Altri due dubbi a centrocampo e in attacco. Basic è a disposizione (ha risolto dolori pubici, come confidato in conferenza dal tecnico), si gioca il posto con Luis Alberto sui cui è in vantaggio per completare il terzetto con Milinkovic e Cataldi. Davanti Immobile guida il reparto, ai suoi lati due maglie per tre calciatori. Zaccagni prova a riprendersi la titolarità, ma deve fare i conti con la verve ritrovata di Felipe Anderson e il carisma di Pedro, abituato a palcoscenici come quello di San Siro. Valutazioni in corso.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Patric, Vavro, Leiva, A.Anderson, Luis Alberto, Zaccagni, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri.