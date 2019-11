FORMELLO - Lazio, Radu corre in campo, Luis Alberto a riposo

FORMELLO - Rieccolo in campo, sono i primi passi verso il definitivo reintegro. Stefan Radu corre lungo il perimetro del terreno di gioco mentre i compagni sostengono il penultimo allenamento settimanale. Un andamento piuttosto sostenuto, ormai il difensore ha smaltito la lesione muscolare di primo grado al flessore della coscia sinistra. Aveva ricevuto il via libera dopo i controlli in Paideia effettuati mercoledì mattina. Tornerà a disposizione per il Sassuolo, dall’inizio della prossima settimana ricomincerà a lavorare in gruppo. Domani mattina comunque verrà risparmiato per il test con la Primavera di Menichini. Inutile affrettare il rientro nel weekend di sosta.

RECUPERI. Ancora soltanto palestra, invece, per Adam Marusic. Verrà valutato nei prossimi giorni, spera anche lui di farcela per la trasferta di Reggio Emilia. È fermo a causa di uno stiramento alla coscia sinistra (flessore). A riposo per il secondo giorno di fila Luis Alberto, affaticato. E in mattinata, sul campo, non si è visto nemmeno Cataldi. Inzaghi, per rimpolpare la rosa priva dei calciatori convocati dalle rispettive nazionali (Strakosha, Vavro, Bastos, Acerbi, Berisha, Milinkovic, Immobile e André Anderson), continua ad aggregare gli “esuberi” Casasola e Djavan Anderson, più i due baby Primavera Cipriano e Moro.