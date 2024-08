FORMELLO - Lazio, rifinitura pre-Cadice: Rovella differenziato, palestra per Tavares

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Baroni sorride a metà. A Southampton si è rivisto in campo Nicolò Rovella, ieri rimasto a riposo. Solo allenamento differenziato con il pallone questa mattina per il numero 6 biancoceleste, alle prese con una lieve distorsione alla caviglia rimediata negli ultimi giorni. Difficilmente sarà in campo domani. È tornato di nuovo assente, invece, Nuno Tavares: ha passato la mattinata in palestra saltando le prove tattiche e parlando a lungo con lo staff tecnico. Il terzino portoghese era tornato ad allenarsi in gruppo dopo un problema al flessore della gamba sinistra. La linea da seguire è chiara: ci vuole massima prudenza per evitare una ricaduta. Tra meno di dieci giorni c’è l’esordio in campionato contro il Venezia.

Il resto della squadra ha lavorato prima al coperto e poi in campo con il pallone. Dopo un breve torello e una parte atletica, Baroni ha dato il via alle prove tattiche. Si sono rivisti anche alcuni titolari di mercoledì, ieri rimasti solo al coperto (Zaccagni, Pellegrini, Lazzari, Guendouzi, Castellanos, Isaksen, Romagnoli e Casale). Contro il Cadice ci sarà l’ultimo test estivo, poi inizierà la stagione vera e propria. Il pomeriggio sarà libero, la partenza per la Spagna è fissata per sabato mattina. I biancocelesti dopo l'arrivo si prepareranno alla sfida del Trofeo Carranza (fischio d’inizio alle ore 21) con solo un risveglio muscolare sul posto. Il rientro in Italia avverrà domenica mattina.