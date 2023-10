FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Celtic: riflessioni sul centrocampo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti a disposizione e tutti in ballo, quindi. Altra partita, altri ballottaggi che coinvolgono ogni reparto. Sarri ha fatto scattare oggi le prove tattiche anti-Celtic, è rimasta la rifinitura di domani mattina (ore 10.30) per tirare le somme e decidere la formazione da schierare nella seconda partita di Champions. Basic l'unico assente del pomeriggio, il croato non fa parte delle opzioni per l'Europa (è stato tagliato dalla lista). C'è il resto della rosa da cui pescare i calciatori giusti per la sfida di Glasgow. In attacco è pronto a tornare Immobile, ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni, a meno che Sarri non decida di affidarsi all'esperienza di Pedro, entrato bene a San Siro (annullato un gol allo spagnolo).

DECISIONI. Centrocampo indecifrabile, sperano nel rilancio Kamada e Cataldi, ha chance pure Vecino, che può essere impiegato da mezzala o davanti alla difesa (come accaduto all'esordio in Champions contro l'Atletico). Luis Alberto, salvo sorprese, sarà chiamato a un nuovo sforzo. Gli altri due, stavolta, potrebbero essere il giapponese e l'uruguaiano, in lizza con Cataldi in regia. Niente di scontato. Dietro Patric e Romagnoli se l'ex Milan non verrà risparmiato: finora ne ha giocate 8 su 8 dall'inizio. Anche Lazzari e Pellegrini chiedono spazio, nessuno è sicuro della maglia nemmeno sulle fasce.

