FORMELLO - Lazio, testa al Cagliari: Milinkovic riprende a parte

FORMELLO - Seduta pomeridiana, la settimana piena permette la gestione delle forze. È il caso di Milinkovic, a riposo ieri e oggi in campo per un lavoro differenziato (atletico e con il pallone). Il Sergente si allena a parte, ma non è in dubbio per la sfida con il Cagliari. Anche prima della partita di campionato con l’Atalanta si era riunito al gruppo soltanto all’antivigilia. È stato costretto agli straordinari nell’ultimo periodo, l’operazione di appendicite di Luis Alberto non gli ha permesso di rifiatare nemmeno in Coppa Italia. Da domani dovrebbe riaggregarsi. Lavoro a parte anche per Cataldi, che spera di recuperare in tempo per domenica. Non sono ancora rientrati Strakosha (ginocchio) e Caicedo (fascite plantare), ci sono altre due sgambate - rifinitura compresa - per capire se riusciranno a rientrare in tempo.

CONDIZIONI. Nella lista degli assenti odierni anche il nome di Radu (ieri mattina il romeno si era allenato regolarmente). Le prove tattiche scatteranno domani mattina: è squalificato Patric, al suo posto esordio dall’inizio per Musacchio, impiegato a Bergamo a gara in corso. Il resto della formazione è praticamente fatto: Reina in porta, il neoacquisto ex Milan in difesa Acerbi e Radu (se darà garanzie domani fisiche, altrimenti Hoedt), Lazzari e Marusic sulle fasce, Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Davanti Correa con Immobile. Muriqi e Pereira pronti dalla panchina come domenica scorsa. Hanno inciso entrambi con soli 10 minuti a disposizione.

Pubblicato 04/02/2021