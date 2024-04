FORMELLO - Lazio, tra mosse e pretattica: Immobile in pole, dubbi in mezzo e sulla trequarti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Quanti dubbi, quante possibili scelte. Tudor deve rinunciare a Zaccagni, uscito con una caviglia malconcia dalla sfida di Coppa Italia con la Juve. L'esterno si è unito in infermeria a Provedel (caviglia) e Lazzari (lesione al polpaccio). Il suo forfait potrebbe comportare diversi spostamenti in mezzo al campo.

In primis quello di Kamada: il giapponese è stato testato sulla trequarti negli ultimi due giorni, sarà affiancato da uno tra Isaksen e Luis Alberto. Pedro sembra leggermente indietro. Davanti il ballottaggio serrato è tra Immobile e Castellanos, può spuntarla il capitano nonostante l'ultima deludente prestazione. Tutto apertissimo e in ogni reparto. A centrocampo spera Cataldi, l'unico certo della maglia è Guendouzi, schierato con Vecino a Torino. Non si può escludere la stessa mossa.

Sugli esterni Marusic e Felipe Anderson, non ci sono troppe alternative con Lazzari out e Pellegrini appena rientrato (convocato così come Rovella). In difesa Romagnoli e Gila insieme a Casale, favorito su Patric sul centrodestra. Tra i pali toccherà a Mandas, deve tenere vivo il ricordo dell'esordio magico nel derby di Coppa.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Castellanos. All.: Tudor.

Pubblicato il 5/4 alle 19.30