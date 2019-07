FORMELLO - Lazio, ultimo allenamento prima del ritiro: presente anche Lazzari

FORMELLO - Ultimo allenamento romano della Lazio prima della partenza per Auronzo di Cadore. La seduta mattutina si è svolta sul campo Mirko Fersini, era presente anche il nuovo arrivato Manuel Lazzari. Per l'ex Spal è stato il primo giorno di lavoro con la Lazio. La squadra è stata impegnata nella solita sgambata che precede l'inizio del ritiro. Divisi in gruppi da sette e guidati dal prof. Ripert, i biancocelesti hanno effettuato il test di Gacon. Tra una prova e l'altra mister Inzaghi ha avuto modo di confrontarsi con Lazzari. L'altro nuovo arrivato Jony, invece, non era presente.

I NAZIONALI - Al Fersini si è fatto vedere anche Marusic. Dopo le visite mediche, il montenegrino ha fatto un salto in borghese al centro sportivo per salutare mister e compagni. In mattinata hanno svolto i controlli di rito anche i nazionali Immobile e Acerbi.

VERSO LA PARTENZA - Il programma del giorno prevede qualche ora di permesso per i biancocelesti e poi il pranzo facoltativo a Formello. Nel pomeriggio - ore 17.30 - la squadra partirà da Fiumicino alla volta di Venezia. Poi, con il pullman, raggiungerà Auronzo di Cadore.

Paideia, è il giorno dei nazionali

Calciomercato Lazio, interesse per Miskovic

TORNA ALLA HOMEPAGE