FORMELLO - Lazio, un segnale da Sarri: Ciro scalpita, Felipe si sposta

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Scivolato via il penultimo allenamento anti-Juventus. Avanti con le prove tattiche, proseguiranno nella rifinitura di domani, potrebbero dare qualche indicazione in più sulle possibili scelte di Sarri. Ci sono due ballottaggi di formazione: il primo in regia, il secondo in attacco. A centrocampo si giocano il posto Cataldi e Vecino, rinvigorito dopo una settimana di lavoro a Formello. Il classe 1994, però, ha convinto al massimo nel derby e a Monza e punta a confermare la maglia. Dopo la sfida di domenica è stato anche elogiato dal tecnico in conferenza stampa. Davanti viaggia verso il rilancio Immobile, pronto a tornare dall’inizio al centro del tridente.

RILANCIO. Ciro ha effettuato il rodaggio all’U-Power Stadium (25 minuti in campo), sabato dovrebbe guidare il reparto con Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson rispostato a destra. Il brasiliano, negli ultimi giorni ancora testato da falso nueve durante le esercitazioni a Formello, oggi pomeriggio si è mosso invece sulla destra. Potrebbe essere il primo segnale delle intenzioni di Sarri in vista del big match con la Juve. L’infermeria si è svuotata, Gila si è riaggregato ieri, Marusic ha scontato la squalifica. Il montenegrino non ha completato la sgambata saltando la seconda porzione di partitella. Dovrebbe trattarsi di semplice gestione, è rimasto a seguire la fine della seduta da bordo campo.

Pubblicato il 06/04