Lazio, doppia seduta a Girona: si rivede il Mago, ne mancano tre

GIRONA - Luis Alberto in gruppo. Il Mago, scomparso prima del viaggio in Inghilterra, è riapparso direttamente in Spagna, dove ieri sera ha ritrovato i compagni, “abbandonati” poco prima dell’amichevole con l’Aston Villa. La squadra domani affronterà il secondo e ultimo test internazionale dell’estate, si sfiderà il Girona, ex club di Castellanos, per il trofeo Costa Brava (ore 20). Poi ci sarà soltanto la partita con il Latina (13 agosto) prima dell’esordio in campionato di Lecce. Sarri ha chiesto una prova totalmente diversa rispetto a quella di Walsall. Il tecnico ha programmato per oggi una doppia seduta, la rosa si sta allenando nel centro sportivo della seconda squadra del Girona. Di mattina s’è rivisto in campo Luis Alberto, che ha completato l’intera sgambata: attivazione muscolare, lavoro atletico, fase tattica. Soltanto palestra per Romagnoli, Hysaj e Pedro, che potrebbero riunirsi nel pomeriggio.

Pubblicato il 5/08