Lazio, Milinkovic ha recuperato: il serbo in campo per la partitella

Un'indicazione importante in vista della prima giornata di Serie A. Domenica contro la Sampdoria potrebbe esserci anche Milinkovic: quella che era una flebile speranza sta prendendo concretamente forma nell'allenamento di oggi. Il serbo, infatti, si è allenato con il resto del gruppo a Formello e in questo momento sta disputando la partitella insieme ai compagni. Una buona notizia in casa Lazio, che fa il paio con il recupero anche di Marusic. Per il montenegrino quello di oggi è il primo allenamento stagionale. Difficile, comunque, pensare che l'esterno possa essere arruolabile in campionato già a partire da questo fine settimana.

Pubblicato il giorno 20/8/19 alle ore 18:34