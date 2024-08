Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Contattato il Real Madrid per Endrick!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cerca un attaccante giovane. La linea è chiara, l'hanno confermato più volte sia il presidente Lotito che il direttore sportivo Fabiani. Per questo in lista ci sono profili come Vitor Roque, Fernandez-Pardo e Jobe Bellingham. In Spagna, però, sono sicuri che la società biancoceleste abbia fatto un tentativo anche per un altro talento. Secondo quanto riportato da Defensacentral.com, infatti, il club laziale nelle ultime settimane avrebbe fatto una proposta al Real Madrid per Endrick, futura stella del calcio mondiale.

Il centravanti classe 2006 ha lasciato il Palmeiras in estate per unirsi (finalmente) ai Blancos. In patria e in Nazionale brasiliana è già un idolo, è considerato da tutti un campione assoluto. Dopo l'addio di Ciro Immobile sembra che la Lazio avrebbe provato a prenderlo in prestito annuale e oneroso offrendo circa 2/3 milioni di euro. Gli spagnoli, però, hanno subito rifiutato la richiesta: il loro obiettivo è quello di far crescere il ragazzo a Valdebebas con la prima squadra di Ancelotti. Ovviamente non c'è mai stata la possibilità concreta di vedere Endrick lontano dal Real, tanto meno con l'aquila sul petto. Quella della dirigenza laziale è stata solamente un'idea impossibile da realizzare.