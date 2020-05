Calciomercato Lazio, dalla Turchia: nuovo assalto a Muriqi. Il giocatore: "Decide il Fenerbahce"

Dalla Turchia rilanciano il profilo di Vedat Muriqi per l'attacco della Lazio. Secondo quanto riportano diverse testate, infatti, i biancocelesti sarebbero pronti a rilanciare e a fare un'offerta per l'attaccante di proprietà del Fenerbahce. Su Muriqi, scrivono in Turchia, ci sono diversi club europei: Tottenham, Schalke, Napoli, West Bromwich, Rennes, ma la Lazio sarebbe ora tornata in prima fila. Il bomber della nazionale kosovara piace, non è un mistero, l'ostacolo è la valutazione da 20-25 milioni che il Fenerbahce fa del giocatore che, prima della sospensione del campionato turco, aveva segnato 13 gol in 25 partite. Il Fenerbahce, scrivono in Turchia, si è arreso all'idea di perdere Muriqi in estate, ma per cedere il giocatore deve arrivare un'offerta convincente. L'attaccante, in merito, ha parlato così ai media turchi: "Sono nel club più importante di Turchia, ho tre anni di contratto e non voglio parlare di mercato. Io sto bene qui, ma a decidere è il club ed è tutto nelle loro mani". La Lazio tornerà davvero all'assalto per Muriqi? Le prossime settimane, in questo senso, saranno rivelatrici.