Calciomercato Lazio, Gondo interessa al Cittadella

Futuro in biancoceleste? No, Gondo potrebbe rimanere un altro anno con la maglia granata, ma non quella della Salernitana. L'attaccante di proprietà della Lazio ed in prestito ai campani, interessa al Cittadella (squadra che sfiderà questa sera nel 34° turno di Serie B), come riporta Tuttosalernitana.com.

RENDIMENTO - Attualmente l'attaccante ivoriano ha collezionato con Ventura, 21 presenze, 3 reti e 7 assist. Considerando la sua giovane età (23 anni, ndr), Lotito potrebbe pensare di tenerselo stretto per poi fargli fare il salto di qualità con l'aquila sul petto. Molto dipenderà anche da quanto i veneti sono disposti ad offrire per il ragazzo. Il match di oggi può essere l'occasione giusta per intavolare la trattativa.