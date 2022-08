Calciomercato Lazio, Luka Romero via in prestito? L'indizio social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva perché ha tante soluzioni". Il calciomercato biancoceleste, in quest'ultima fase, si concentrerà quindi sulle uscite. I nomi sono sempre gli stessi: Hysaj che libererebbe un posto per il terzino a sinistra, Acerbi e Akpa Akpro. Non sono da escludere ulteriori soluzioni in prestito per i giovani con poco spazio. Tra questi potrebbe rientrare anche Luka Romero: nonostante il ragazzo abbia dimostrato il suo valore in ritiro ad Auronzo, potrebbe vedere il campo molto poco visto che nelle gerarchie di Sarri viene prima Felipe Anderson e Cancellieri in quella posizione ha dato grandi risposte.

INDIZIO SOCIAL - Dai social potrebbe essere arrivato l'indizio della partenza ex Mallorca: la sua fanpage ha pubblicato una Instagram Story in cui è stato scritto che il talento argentino verrà ceduto in prestito. Tra i vari like è spuntato anche quello del profilo ufficiale del classe 2004.