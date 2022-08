Lazio, Tare: "Luis Alberto rimarrà alla Lazio. Sarri? Scelte condivise..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel pre-match di Lazio - Bologna, il ds Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi temi: "Questa annata nasce dall'anno scorso. Lo abbiamo detto già in passato, in questi mesi abbiamo concluso un discorso iniziato l'anno scorso. Siamo andati anche oltre perché sono arrivati 8 nuovi giocatori, ne erano previsti 6. Nel giro di un anno solare abbiamo cambiato più di 14 giocatori. Questo aiuterà l'allenatore a trasmettere il suo gioco alla squadra il meglio possibile".

LUIS ALBERTO - "Non si muoverà da qui alla fine. giocherà la sua stagione con la Lazio".

TERZINO - "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva perché ha tante soluzioni".

SARRI - "Abbiamo condiviso insieme tutte le scelte di mercato. Siamo una squadra competitiva, molto giovane. E' stata abbassata di tre anni l'età media della squadra. Ovviamente quando uno fa tanti cambi serve un po' di tempo per trovare la giusta intesa, ma vincere aiuta a vincere. Abbiamo una grande occasione davanti ad un pubblico che si è presentato in massa per sostenerci. Meglio di così non poteva iniziare".

FIDUCIA - "Vado a sensazioni. Vedo una squadra molta affamata con entusiasmo. DI solito quando ho avuto queste sensazioni sono arrivate annate importante. Non dobbiamo guardare le altre e pensare ai nostri obiettivi. Sono fiducioso che la Lazio farà una grande stagione".