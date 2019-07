Calciomercato Lazio, si stringe per Vavro: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazio molto attiva sul calciomercato che punta non solo a chiudere la trattativa per Manuel Lazzari, ma anche quella per Denis Vavro. Il difensore slovacco dovrebbe diventare il nuovo titolare della retroguardia a tre di Simone Inzaghi e le trattative con il Copenaghen sono frenetiche. Un intermediario biancoceleste è in Danimarca per provare a chiudere e a vincere le resistenze del club. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i danesi partivano da una richiesta di 13 milioni di euro per il compagno di reparto di Skriniar nella Slovacchia. La Lazio proverà ad abbassare la richiesta e conta di chiudere per una cifra tra i dieci e gli undici milioni. Da capire poi quali saranno le divisioni tra parte fissa e bonus e per ora si parla di 9 milioni cash più 1,5 di bonus facilmente raggiungibili (500 mila alla prima presenza e un milione alla decima, ndr). Le aquile sono al lavoro per stringere i tempi, vogliono mettere a disposizione il difensore il prima possibile per far si che si ambienti al meglio con i compagni e con l'Italia. Inzaghi vuole lavorare ad Auronzo con qualche nuovo acquisto ed è per questo che la società stringe. Vavro si avvicina sempre di più e le prossime ore potrebbero portare all'affondo decisivo per regalare un rinforzo al reparto arretrato. Nei giorni scorsi c'era stato un leggero stop per il sondaggio di un club inglese (probabilmente il West Ham, ndr), ma il calciatore, anche via social, ha sempre dato la priorità al club capitolino. Sogna di raggiungere l'Italia e di indossare la maglia della Lazio, speriamo che le due società trovino un accordo per assecondare il suo desiderio.

