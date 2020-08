Lazio, alla volta di Auronzo: la squadra in partenza da Fiumicino - FT&VD

L'arrivo con il pullman intorno alle ore 16.40 presso il terminal 5 di Fiumicino, tutti in fila per il controllo della temperatura, poi dritti verso il charter che alle 17.15 si imbarcherà alla volta di Venezia, primo scalo verso Auronzo di Cadore. Le Tre Cime di Lavaredo faranno da sfondo al ritiro estivo dei biancocelesti per il 13esimo anno consecutivo. Squadra al completo con l'aggunta anche di Adamonis, Escalante, Badelj, Luiz Felipe, e Leiva. Assenti invece Correa, Patric e anche Adekanye.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Lazio, arriva Reina: vent'anni di carriera e undici trofei tra club e Nazionale

Juventus, l’ex Lazio Baronio è pronto: “emozioni indescrivibili, grazie Pirlo” - FT

TORNA ALLA HOME