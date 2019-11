Lazio, Caicedo in Paideia: problemi alla caviglia per l'attaccante - FOTO

Controlli in Paideia per Felipe Caicedo. L’ecuadoriano ha svolto degli accertamenti alla caviglia sinistra a causa di un colpo ricevuto qualche giorno fa in allenamento. Stamattina ha svolto la seduta in gruppo, ma il dolore non è ancora alle spalle e per questo è rientrato in leggero anticipo negli spogliatoi. Nulla di grave, però il Sassuolo è vicino e per questo va considerato in dubbio. Sarà decisiva la rifinitura di domani mattina.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, INTRECCI CON RAIOLA

CLICCA PER TORNARE ALLA HOME

Pubblicato il 22/11 alle ore 16:15