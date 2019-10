Lazio - Rennes, Bastos: "Partita complicata. Vavro? Mi trovo bene con lui" - VD

La ribalta, la Lazio. E lo fa con i suoi uomini chiave: prima Milinkovic (entrato a inizio secondo tempo), poi Immobile su assist del serbo rispondono al vantaggio del Rennes firmato Morel. Al termine della gara, Bastos è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare l'ottima prestazione personale e quella di squadra: "È stata una gara difficile, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo dato di più, ora dobbiamo pensare alla prossima. Quando si vince è tutto bello. Anche io sono felice, oggi ho giocato per tutti i 90 minuti. Personalmente cerco sempre di fare del mio meglio, sia in partita sia in allenamento".

Al termine di Lazio-Rennes, Bastos è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: “Questa era una partita difficile, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e per noi questo è importante: abbiamo vinto. Ripeto: nella prima frazione è stato difficile, mentre nella ripresa siamo andati bene. Sono felice, sono contento quando ho la possibilità di giocare e mi metto a disposizione per dare il meglio e aiutare la squadra. Mi impegno in ogni allenamento e quando il mister mi concede una chance devo cercare di capire e fare bene. Vavro? Lui è forte, ed è positivo quando ci sono compagni con qualità, ti sprona a lavorare di più: mi sono trovato molto bene con lui. La nostra mentalità è quella di vincere ogni partita, dopo vedremo cosa accadrà in questa competizione. Ci crediamo. Bologna? Penso che non sarà facile, loro giocano bene e dobbiamo pensare a questa sfida e cercare di vincerla. Se abbiamo qualcosa in più per arrivare in Champions? Sì, io vedo qualcosa di diverso. La squadra ha fatto bene in queste ultime partite e dobbiamo pensare a vincere se vogliamo arrivare in Champions, solo così possiamo raggiungere questo obiettivo”.

