Lazio, Surfa il collezionista: “Nuove maglie? Ci sono due dettagli…”

L’attesa sta per finire, domani è il grande giorno. La Lazio presenterà le nuove maglie per la stagione in arrivo. L’evento si svolgerà nella Capitale, le location scelte sono d’eccezione come i volti social chiamati a partecipare per pubblicizzare al meglio le creazioni. Tra questi, Grabriele Surfa. Il noto collezionista di maglie, in esclusiva alla nostra redazione, ha anticipato qualche dettaglio: “Non posso rilasciare nulla, altrimenti domani non mi fanno uscire dallo store di Via Propaganda (ride ndr.). L’unica cosa che posso dire è che ci sono due dettagli che mi hanno davvero colpito e sono sicuro che, quando la maglia sarà online, li noterete subito anche voi”

Quali ricordi hai delle maglie della Lazio? Quale ti ha particolarmente colpito?

“Ho diversi ricordi di quando ero piccolo riguardanti le maglie della Lazio. Ho ereditato la mia fede calcistica interista da mio padre, ma sono cresciuto in una famiglia con tutti zii laziali. Non a caso la prima partita che ho visto allo stadio è stata un Lazio-Inter di Coppa Italia del 1995. Essendo cresciuto negli anni ’90 ed essendo sempre stato un appassionato di maglie, le mie preferite erano quella Away del 1994/95, quella Home del 1998/99 e quella a strisce verticali bianco azzurre del 2000”

Quale giocatore della Lazio di oggi e del passato è il tuo preferito?

“Sono tanti i giocatori del passato a cui sono legato. Il mio preferito è Veron: il mix perfetto di classe e potenza. Ma per me è impossibile non citare i rigori da fermo di Signori e le punizioni di Sinisa. Di oggi, il mio preferito è Immobile, di cui ho 2 maglie firmate: una della Lazio dello scorso anno ed una dell’Italia preparata per il match di Euro2020 contro la Svizzera, in cui tra l’altro ha anche segnato”

Passando a te, come nasce la passione per il calcio? Quanto ha influenzato il tuo lavoro?

“La mia passione per questo sport nasce con i Mondiali di USA ’94. Ero piccolissimo, ma quella Coppa del Mondo mi catturò totalmente. Sono sempre stato un appassionato, al punto che oggi è la mia attività principale grazie a @surfasport”

Raccontaci un po’ di te...

“Provengo dal mondo della musica, nello specifico del Rap. Ho fatto diversi dischi da solista e collaborazioni con numerosi artisti. Parallelamente alla musica, ho aperto il mio sito nel 2008, Surfablog.Com, che è stato tra i primi in Italia a fondere streetwear, lifestyle e sport. Nel 2018, date le numerose partnership in ambito sportivo e vista la mia passione per questo argomento, abbiamo lanciato @surfasport”

