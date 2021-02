CLASSIFICA - Inter al comando: Lazio, la zona Champions resta a meno 2

Il ko di San Siro contro l'Inter congela la Lazio a quota 40 punti in classifica. I biancocelesti scivolano virtualmente al 7° posto a pari merito però con l'Atalanta e il Napoli che occupano rispettivamente la sesta e quinta posizione. Missione sorpasso compiuta invece per i nerazzurri che superano il Milan portandosi in testa a 50 punti. Mantiene il podio la Roma a 43, seguita dalla Juventus in quarta posizione a 42. A bassa quota, resta fanalino di coda il Crotone con 12 punti, seguito ad una sola distanza dal Parma, atteso domani dal match contro l'Hellas. Terzultimo il Cagliari con 15 punti.