CLASSIFICA - La Lazio frena l'Inter e sale a quattro punti. Sorpresa Benevento

Termina in pareggio la sfida tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico. Un match dalle mille emozioni, con un gol e un'espulsione per parte. Alla fine le due squadre si prendono un punto a testa che permette ai biancocelesti di salire a quota quattro in classifica e ai nerazzurri di portarsi a 7 punti. La squadra di Inzaghi arriva alla sosta in ottava posizione, in compagnia di Juventus e Roma (i bianconeri hanno una partita in meno). Negli altri due match delle 15 il Parma ottiene i suoi primi tre punti, battendo il Verona per 1-0; stesso risultato del sorprendente Benevento di Pippo Inzaghi che ha la meglio sul Bologna di Mihajlovic e sale a 6 in classifica.