Dopo Manchester la Roma perde anche in campionato, vince la Samp 2-0

Dopo il pensate ko contro il Manchester United per 6-2 in Europa League la Roma perde anche in campionato contro la Sampdoria. I giallorossi subiscono il 2-0 della squadra di Ranieri che prima passa in vantaggio con la rete di Adrien Silva allo scadere del primo tempo e poi raddoppia con il segno di Jankto. La squadra di Fonseca sciupa anche l'occasione per riaprire il match con Dzeko che fallisce dal dischetto del rigore. La Roma rimane quindi a 55 punti, a meno nove dalla Lazio che ha una gara in meno, e con il Sassuolo a sole due lunghezze a quota 53.

